Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Raija Merilä kodugalerii ja Kesk-Eesti kunstnike liit korraldasid nädalavahetusel Paides kaks päeva väldanud kunstiürituse. Kui laupäeval avati suure kunstinädalavahetuse käigus äärelinnas asuva kunstigaraaži uksed, siis pühapäeval olid kõik oodatud külastama Raija Merilä kodugaleriid. Kunstnik Raija Merilä kaasa, omal ajal Soomes suurt kunstigaleriid pidanud Ilkka Porkka ütles, et kunstigaraaži avatundidel käis maale uudistamas paarkümmend inimest. «Paar väiksemat tööd on läinud ka müügiks. Samuti on inimesed tundnud huvi raamimisteenuse vastu,» lausus ta.