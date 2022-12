Sujuv sõidumaneer jätab auto teele

Õhtul levib alates Lääne-Eestist kirde suunas tihe lumesadu. Kohati võib kergelt tuisata. Öö jooksul on tihedam sadu Põhja-Eestis, oodatav lumelisa on 3-6 cm. Alles varahommikul on sajuvõimalus ka Eesti lõunaosas. Temperatuurid püsivad miinuspoolel. Libeduseoht teedel on suur!