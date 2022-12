Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Nüüd, kus talv on täies hoos, tahavad Järvamaa inimesed teada, kes auto- ja kõnniteed puhtaks teeb. Kõigi kolme omavalitsuse eestkõnelejad rahustavad inimesi lubadusega, et taliteede hooldus on kontrolli all ja korraldatud. Kuna eelmisel aastal oli Paide linna teeolud alla igasugust arvustust, on paljudele linlastele ilmselt uudis, et teehooldaja jääb samaks ka tänavu. Paide abilinnapea Karl Jakobson põhjendab seda asjaoluga, et teehooldaja on teenuse kvaliteeti parandanud.