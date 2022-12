COVID-19 ja gripp murravad inimesi haigevoodisse

Ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse haigestumus kasvas 32% võrra, grippi haigestunute arv kasvas 207% võrra. Laboratoorselt kinnitati 43 gripiviiruse juhtu, kõik olid A-gripid. Hooaja algusest on alatüpiseeritud 73 A-gripiviirust, nendest 65 olid A(H3) ja kaheksa A(H1) tüved.

Ägedate ülemiste hingamisteede respiratoorsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu (sentinel-seire) registreeritud andmete põhjal saab haigestumuse intensiivsust hinnata keskmiseks, gripiviiruse levik on laialdane. Haigestunute seas on enim kuni 5-aastaseid lapsi, kuid haigestunute juurdekasv väikeselaste hulgas on peatunud. Haigestumus kasvas vanemaealiste ja koolilaste seas, vastavalt 37,5% ja 27,8% võrra.