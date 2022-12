Kaos Eesti liikluses jätkub

Päeval tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab lund, saju võimalus on väiksem Loode-Eestis. Saartel võib sada lörtsi, on jäiteoht. Pärastlõunast alates tuul tugevneb, puhudes saarte rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Temperatuur on 0..-5°C, saarte rannikul kuni +3°C. Teeolud on talvised ning teed on jätkuvalt libedad!