Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud nädal kirjutas Järva Teataja, et Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe ja siseminister Lauri Läänemetsa toel tuleb riigieelarvest Järvamaale mitu miljonit eurot investeeringuraha. Kolmapäeva õhtul võttis riigikogu järgmise aasta riigieelarve vastu, kuid Järvamaa investeeringutest polnud palju järele jäänud. Jalgpallihalli ehituse investeering on alles, kuid Türi keskväljaku ümberehituse miljon tõmmati maha, nagu ka Väätsa rekreatsioonialale plaanitud 300 000 eurot. «Jürgen Ligi kriipsutas selle raha maha, seega Järvamaa inimesed nüüd teavad, kelle nad peavad tänulikud olema,» sõnas Läänemets. Riigikogu liige Jürgen Ligi ütles, et kitumise asemel peaks siseminister hoopis tänama, et tema rahapöörituse plaan nende sekkumise tõttu tema enda haldusalas oleva kaponi ei jõudnud.