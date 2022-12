Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval üle Järvamaa käinud lumetorm jättis paljud inimesed elektrita, pillutas autosid kraavi ja sundis inimesed lumevangi. Järva valla õpilased said pühapäeva õhtul rõõmustava teate, et esmaspäeval ei peagi kooli minema. Nii esmaspäeval kui ka teisipäeval on kõikides Järva valla koolides kaugõppepäev. Esmaspäeval olid Koerus kooli tulnud siiski üksikud, nagu ka Kerto (pildil vasakult), Tiidek ja Alari. Tiidek ütles, et tema ind läbi lume kooli kõndida tulenes sellest, et klassiõde lubas ühineda. Suur oli tema pettumus, kui kooli jõudes klassiõde seal polnud. Nii Kerto kui ka Tiideku lähedased töötavad koolis ja nemad lapsed kooli tõidki. Alari sammus läbi paksu lume jalgsi, tema kodu asub koolile väga lähedal.