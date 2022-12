Väiksemad maanteed püsivad endiselt väga lumised

Täna varahommikul on riigiteede teekatted lumised. Põhimaanteed on valdavalt sõidujälgedes puhtad, kuid väiksemad maanteed on väga lumised. Mitmel pool sajab lund ja siiani esineb pinnatuisku. Õhutemperatuur on -4..-9°C. Mandril puhub idakaare, saartel põhja- ja loodetuul tuul 3-9, puhanguti kuni 14 m/s.