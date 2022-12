La Scalas dirigeerimisest unistav järvalane pälvis uhke preemia

Gustav Ernesaksa fondi õppe­stipendiumi laureaat on Paidest pärit noor dirigent Kaur Pennert, kes lõpetas 2020. aastal Tallinna muusikakeskkooli kuldmedaliga. Praegu jätkab Pennert kooridirigeerimise õpinguid Eesti muusika- ja teatriakadeemias bakalaureuse kolmandal aastal professor Hirvo Surva käe all ning täiendab end orkestridirigeerimise alal.

Pennert juhatab Tapa segakoori Leetar ja on Tallinna Rotary klubi segakoori abidirigent. Kuigi tal on juhendada mitu kollektiivi, on ta aeg-ajalt laval ka sünnilinnas Paides, näiteks musitseeris ta tänavu suvel arvamusfestivali ajal olnud kontserdil.