Paide Teatri praegune trupp annab viimased etendused

Paide Teatri kunstilise juhi ja lavastaja Jan Teevet sõnul on "OAAS" justkui kokkuvõte trupi nelja ja poole aasta tööst. "Ma loodan, et ka need inimesed, kes jõuavad esimest korda Paide Teatrisse, saavad selle õhtu jooksul aimu, millist teatrit ja vaheala me oleme aastate jooksul siin, Paides, üritanud ehitada. Just vaheala, kus võiksid kohtuda noored ja vanad, kohalikud ja võõrad, vaheala, kus kokku tulla, kohtuda, ühisosa otsida ja edasi minna."

Paide Teatri näitleja Maria Paiste sõnul on lavastuse üks kese kohtumine: "Oaas ei ole kunagi lõpp-punkt, see on kohtumiste kesktee, kus saavad kokku kõik need, kes on teel. OAAS on peatuspaik, hetk ajas ja ruumis, kus kohtuda.”