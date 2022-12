Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal üllatas transpordiamet Paide Hammerbecki põhikooli õpetajat Kairit Wirthi ja Koeru keskkooli õpetajat Raido Johansoni, andes neile teada, et nad on valitud aasta liiklusõpetajateks, kes on laste liikluskäitumise parendusel teinud tööd südamega. Transpordiameti ohutuse ja ennetustöö ekspert Sirli Tallo ütles, et mõlemad õpetajad on silma jäänud aastatepikkuse süsteemse tööga laste liiklusturvalisuses. «Suuresti just nende teene on, et lapsed oskavad vältida ohtlikke olukordi liikluses, on hoolsad ja vastutustundlikud liiklejad ning tunnevad hästi liiklusees­kirja,» selgitas ta.