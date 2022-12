Tehasepõlengu hirmsad tagajärjed: Söestunud seinad ja tahmunud toodang

Kell 5.39 helistati Häirekeskusesse, et Silla teel asuv tehasehoone on uuesti süttinud. Päästjate kohale saabudes oli näha katusel lae all suitsu ja leeki. Selgus, et tuli oli pääsenud katuse ja lae vahele. Päästjad asusid põlengut kohe kustutama, mida raskendas katusel olev paks lumi ja päikesepaneelid. Et katusel tulekoldele ligi pääseda, hakkasid päästjad katuselt lund maha ajama, et saaks kontrollavasid teha ning päästetöid teostada. Kustutustööde käigus avati katusekonstruktsioonid ning kohale saabunud elektrikutega eemaldati katuselt ka päikesepaneelid, et kolletele paremini ligi pääseda.