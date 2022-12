Suurettevõte peab võitlust lumevabade katuste ja parklate nimel

Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Tiiu Lunts ütles, et katusepinnad on suured ja et enamasti on kaubanduspindadel lamekatused, siis mingi arvestatav lumekiht sinna ju koguneb. «Ohutuse mõttes, lumi on praegu kohev ja kerge, on mõistlik see alla võtta ega ole mõtet jääda ootama sulailmasid, kui lumi muutub märjaks ja raskeks. Siis on juba märksa keerulisem seda tööd teha,» selgitas ta. Lunts lisas, et kui sedavõrd suures koguses lumi katusele jätta, on soojemate õhutemperatuuridega oht, et lamekatus muutub üheks suureks basseiniks ja võib omakorda juba suuremaid kahjusid põhjustada.