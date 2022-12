Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimastel nädalatel maha sadanud lumi on saanud peavaluks nii sõidu- kui ka kõnniteedel. Lumelükkajad näevad ööpäev ringi kurja vaeva, et teed vähegi sõidetavad ja käidavad oleksid. Ent lumerohkus valmistab probleeme ka hoonete omanikele, teiste hulgas üle Eesti suuri kauplusi haldavale Järva tarbijate ühistule. Juba eelmisel nädalal võis nii Türi kaubakeskuse kui ka Paide Maksimarketi katustel näha askeldamas lumesahkade ja -labidatega töömehi, kes hiigelsuuri katusepindu tühjaks kühveldasid.

* Tänavune sügis tõi Türi valda rõõmustavaid sõnumi, et kevadpealinna investeeritakse miljoneid eurosid, rajades sinna kaerajoogi tehase tootmishoone, millega koos lisandub uusi töökohti. Nurgakivi on tehasele pandud ja tööd alustab tootmine tuleval suvel. Tegelikult pidanuks tänavu Türile laienema ka üks rahvusvaheline ettevõte ja andma tööd poolesajale inimesele. Plaanid jäid paraku soiku. Eelmise aasta septembris kirjutas Järva Teataja, et rahvusvaheline pakiveoettevõte Venipak kavatseb investeerida Eestisse 200 000 eurot, et avada 2022. aastal pakkide sortimiskeskus Türil ja Viljandis ning võtta mõlemasse tööle 50 inimest.