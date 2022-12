JÄÄVIHM TÕIGI KAOSE ⟩ Paide ja Türi vahelist teelõiku ummistavad autokolonnid

Täna pärastlõunal on sõiduolud raskendatud! Teedel on jäide ja mitmel pool sajab jäävihma!

Lääne-Eestist idasse leviv soojem õhumass ning sellega kaasnev vihmasadu on jõudnud mandri keskpaika. Teed on väga libedad ja kohati kaetud kiilasjääga Lääne-, Kesk- ja Põhja-Eestis. Jäävihma võimalus on kõikjal sajupiirkondades suur! Saartel ja mandri läänerannikul on õhutemperatuur tõusnud plusspoolele. Ida- ja Kagu-Eestis on temperatuurid miinuses ja sõiduolud hetkel head. Õhtu jooksul hakkavad ka seal temperatuurid vaikselt tõusma ja jäävihma oht jõuab sinnagi.

Ilmaprognoosi kohaselt saabub öösel merelt uus ports vihmapilvi, mis laienevad kiiresti saartelt üle mandri itta, Ida-Eestis tuleb sekka lörtsi, lund ja jäävihma. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -4..+1, Lääne-Eestis 0..+5°C. Paljudes kohtades tuleb ka jäävihma ning on udu ja jäidet.