Kehvad teeolud jätkuvad ka kolmapäeval

Hommikul esineb laialdaselt udu, mis halvendab oluliselt nähtavust. Kõrvalteedel on jäidet. Teetemperatuurid on Eesti lääneosas plusspoolel ja ida pool nõrgalt miinuses. Õhutemperatuur on pea kõikjal tõusnud plusspoolele, vaid Ida- ja Kagu-Eestis esineb miinuskraade.