Esialgsetel andmetel said seal kokku kaks sõiduautot.

PPA pressiesindaja Anu Villmann ütles, et täna hommikul kella 7.30 paiku sai politsei teate, et Paides põrkasid kokku sõiduautod Škoda Scala ja Toyota Auris. "Autos olnud inimesed viga ei saanud," lisas ta. "Tegemist on varalise kahjuga liiklusõnnetusega ja juhid pöörduvad kindlustuse poole."