Talve võlumaad Amblas väisavad nii lasteaedade mudilased kui ka pered

Anu Laansalu on veerandsada aastat olnud tihedalt seotud päkapikuteemaga. Ta on vedanud jõulumaade tegevust, kirjutanud päkapikuraamatuid ning käinud ka koolides-lasteaedades päkepikkudest rääkimas.

Amblas elav Anu Laansalu on läbi ja lõhki päkapikuusku inimene. Veerandsada aastat on ta olnud seotud talve võlumaade korraldamisega. Tema sulest on ilmunud kolm päkapikkudest pajatavat lasteraamatut. Mitmel aastal enne koroonaaega pakkis ta kohvri, kus sees olid päkapikud ja raamatud, ning käis koolides ja lasteaedades jõuluaegsest päkapikkude ajast lugusid jutustamas.