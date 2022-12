Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Et kohe alguses asi selgem oleks: jumala ime polnud mitte maalide vargus Türi pühakojast, vaid kogu röövi lugu, see, et väärtuslikud taiesed lõpuks tagasi toodi. Alustame algusest. 1990ndatel ilmus maakonnalehes rubriik «Politsei annab teada». 1990. aasta 24. novembril ilmus seal teiste krimisõnumite seas uudis maaliröövist kirikus. Leht kirjutab: «Paljudele oletajatele on maiuspalaks vargus Türi kirikust. Ööl vastu 20. novembrit varastati kaks altarimaali: «Püha õhtusöömaaeg» ja «Kolgata» (kujutab Kristust risti). Jätkem siiski varguse üksikasjad ja tagaotsimise tulemused esialgu asjatundjate teada. Elu on näidanud, et kõmulistest kirjutistest pole kasu olnud ning liialt palju on sõltunud selliste lugude kirjutaja isiklikest ja mitte alati õigetest arusaamadest. Küll on telefonidel 21226 ja 21193 teretulnud teated vargusega seotud tähelepanekutest, nendest on kindlasti kasu.» Maalid, mida varas (või vargad) kirikust himustas, pärinevad 19. sajandi keskpaigast. Need on baltisaksa kunstniku August Georg Wilhelm Pezoldi (1794 Rakvere – 1859 Peterburi) suuremõõtmelised taiesed ja küllap lootis varas need maha müüa.