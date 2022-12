Algab Järvamaa aasta teo hääletus

Kohviku pidamise võtsid kogukonna ehk Türi Konna Majas oma õlule türilased Kaia ja Tarmo Kaugeranna. Kohviku road on Kaia ütlust mööda valdavalt eestlaste maitsemeelele tuttavad, kuid nemad püüavad teha neid veidi uuemas võtmes ja serveerida nagu pidurooga, et ka silmad saaksid söönuks.

Roheline tärn tähendab, et selle pälvinud toidukoht on nii gurmaanidele kui ka restoranipidajatele tõeline inspiratsiooniallikas, olgu selleks siis paikkondlik lähenemine, jõupingutused restorani ökoloogilise jalajälje vähendamisel, toidujäätmete taaskasutus, köögiviljade ja ürtide ise kasvatamine või keskkonnasõbralikuma gastronoomia alane külaliste koolitamine.

Põhjaka mõisa peakokk Kristjan Jekimov sõnas, et see on suur tunnustus kõikidele praegustele, aga ka endistele töötajatele. Jekimov loodab, et see tunnustus toob edaspidi Põhjakale rohkem sööjaid ja kui kodumaal neid juba tuntakse, siis turistide hulgas võib olla see hea reklaam.