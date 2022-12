Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimastel aastatel on ainsa omavalitsusena Järvamaal ilutulestikku taevasse lennutatud Paide linnas, kuid nüüd on vastu võetud otsus jätta sel aastavahetusel taevalaotus mustaks. Sellise ettepaneku on teinud endine linnapea Eimar Veldre. Mõni kuu hiljem on aga Paide linnavolikogu esimees Tarmo Alt võtnud vana aasta ärasaatmise enda korraldada. Nüüd, kus aastavahetus on käes, tahavad linlased teada, kas ilutulestik ikka tuleb. Tarmo Alt ütles, et ilutulestik on tulemas, sest tema usub traditsioonide olulisusse. «Kui linn võttis raha ära, siis mõtlesin kohe, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab,» sõnas ta.