Türil käivitati spordialane pildikonkurss

Lähene loovalt ja saada liidule enda tehtud fotod, mis on tehtud Türi vallas. Saadetud fotod laetakse üles facebooki sama ürituse alla, kus kõigil on võimalik neid näha. Aasta lõpus valib neljaliikmeline žürii välja parimad tööd, keda tunnustatakse eriauhindadega ning selgitatakse välja ka publikulemmik, milleks on facebookis enim "like" saanud foto.