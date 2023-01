Paides koguneti viimast korda Vabadussõja mälestusmärgi juurde

Täna on Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev ja hommikul koguneti maakonnakeskuses Paides vana rahvamaja juurde. Et antud hoone on ühtlasi ka mälestusmärk, kuid läheb sel aastal lammutamisele, siis selles kohas ja sellisel kujul oli mälestuspäev viimast korda.