Aasta liblikaks valiti keldriöölane

"Enamikest liblikaliikidest erinev eluviis ja küllalt värvikas välimus olid peamised argumendid, mis Eesti lepidopteroloogide seltsi liikmete hääled kallutas aastaliblika valimisel just keldriöölase poole," teatab selts oma kodulehel.

Keldriöölast peibutab ka valgus, nii et sügisõhtul lahtisest aknast sisse lennanud liblikas on meelitatud kohale põleva lambi poolt.

Need liblikad, kes on talve õnnelikult üle elanud, tulevad kevadel talvistest peidukohtadest välja- toituvad, paarituvad ning asuvad munema. Emased munevad meil peamiselt pajule kuid võivad muneda ka teistele lehtedega põõsastele seejuures põdrakanepile ja vaarikale. Kevadel välja tulnud keldriöölaseid võime kohata juuli alguseni.

Tegemist on ühe pikemaealise liblikaga meie kliimavöötmes, tehes hea õnne korral valmikuna veedetud eluea pikkuseks 10-11 kuud.

Keldriöölane (scoliopteryx libatrixon) on suuruse poolest tüüpilise öölase mõõtu umbes 35-45 millimeetrise tiiva siruulatusega.

Eestikeelne nimi keldriöölane on tõenäoliselt tulnud sellest, et liblikat võib sageli kohate keldrites, kuhu ta on pugenud talvituma.