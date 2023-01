Minister Läänemets pakkus ringkonna esinumbri kohta erakonnakaaslasele

Helmen Kütt sõnas otsuse kommentaariks, et loomulikult nõudis see omajagu peamurdmist, sest ringkonna esinumber pälvib rohkem tähelepanu meedialt ja saab keskse koha valimisreklaamides. Küti sõnutsi tuli selline otsus aga esimees Lauri Läänemetsaga sõbralikus üksmeeles ning kaalumisel oli ka variant, et Kütt kandideerib esimesena ning Läänemets teisena. "Selle võimaluse pakkus erakonna esimees tõesti," märkis Kütt. Otsustavaks sai aga tema sõnutsi põhimõtteline küsimus: kui erakonna esimees endasse näiliselt ei usu ega kandideeri esimesena, siis miks peaks valija temasse uskuma?

"Läänemets tegi eelmistel valimistel nimekirjas neljandana väga soliidse tulemuse ning nüüd, erakonna esimehena ja rohkem kogemusi omandanud poliitikuna, teeb kindlasti veel parema," rääkis Kütt. "On oluline, et me seda ka jõuliselt välja näitame, et seisame oma esimehe selja taga."