Treeninguid hakkab andma Kajar Viitkin, kes on taipoksiga tegelenud üle kümne aasta, poksiga veelgi kauem. "Tegutsesime viimati mõned aastad tagasi, aga tahame alustada nüüd uuesti puhtalt lehelt, keskenduda ja pühenduda oma tegevusele ning anda oma panus Järvamaa spordiellu," ütles Viitkin. Tema sõnul on on huvilised neid kiiresti üles leidnud. "Eilsest saadik, kui kuulutuse üles panime, on laekunud juba kümneid sooviavaldusi."