Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval avati Paide linnas Eivere lumiste metsade vahel Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegi täpsest lasust Järva maleva uus lasketiir. Lasketiir on maleva esimene, edaspidi on kavas suurendada laskekaugust 600 või isegi tuhande meetri peale. Uues lasketiirus on 20 laske­rada distantsiga kuni 300 meetrit. Samuti on tiirul taktikaline laskeala, mille pikim distants on kuni 50 meetrit. «Eivere lasketiiru on oodatud Järvamaale kaua ja selle tähtsust on raske üle hinnata kasvõi seetõttu, et siiani pole Järva maleval oma tiiru olnud,» ütles Kaitseliidu Järva maleva pealik kolonelleitnant Kuido Pettai.