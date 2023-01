Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeva hommikul saabus Kesk-Soomest Kajaanist Paidesse rajamasin, mis hakkab hooldama linna suusaradu. Masin on sedavõrd võimekas, et sellega saab hooldada nii tehismaastiku kui ka linna lähiümbruse suusaradu paremini kui seni. Paide tehismaastiku üks eestvedajaid, Allan Palmiste, ütles, et seni ajas Ain Türner Paides suusaradu sisse mootorratta järel veetava neljarattalise lintidega rajamasinaga, kuid sel pole raskust rajapõhju tugevaks vormida. «Paide spordikeskuse soetatud PistenBully 100 teeb töö ära palju paremini ja lihtsama vaevaga. See on ka kasutajale mugavam, sest rajameister istub soojas kabiinis. Masin vormib valmis nii vabastiili- kui ka klassikarajad,» selgitas ta.

* Jõulukuul ja jaanuaris korraldasid Eesti Lions klubid ukraina lastele eestilikus stiilis jõulupidusid, et tutvustada meie jõulukombeid ja tuua sära laste päevadesse. Klubi Paide Bastion esindajad sõidutasid ukraina lapsed pühapäeval Tartusse Ahhaa keskuses korraldatud jõuluüritusele. Paide Bastioni president Kurre­ Ehrnsten ütles, et Tartus jõulupeol käis 11 last ja tosina jagu pereliikmeid. Pidu oli mõeldud I–IV klasside õpilastele, kuid kaasa võisid minna ka vanemad õed-vennad.