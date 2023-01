Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Sel nädalal Eesti kinodes esilinastunud kultusteose «Kuulsuse narrid» uusversioonis tegi kaasa ka kaheksa Järva-Jaani vabatahtliku päästekomando pritsimeest, kes oma staatusele kohaselt kustutasid linateoses tulekahju. Järva-Jaani tuletõrjemuuseumi eestvedaja Tuve Kärner ütles, et kutse Ilmar Taska filmi «Kuulsuse narrid» võtetele said nad juba paar aastat tagasi. «Meid seovad varasemad linateosed ja eks filmitegijail oli teadmine, et Järva-Jaani muuseumis on vanaaegset filmi ajastuga kokku sobivat tuletõrjetehnikat,» selgitas ta.

* Paide kreisiarsti Carl Hermann Hesse ravivõtted olevat jäänud võtmega hammaste väljatõmbamise ja tuimestuseta operatsioonide tegemise vahele. Samuti olla olnud juhuseid, kus doktorihärra surnuid käruga läbi linna oma majja Pika tänava algusse ahju äärde sulama vedanud, sest lahkamiskamber Tallinna tänaval olla talvel liiga külm, et neid seal lahata. Huvitavaid lugusid, mida legendaarsest arstist tema kaasaegsed rääkinud on, on palju. Tunnustatud ja armastatud tohtri enda mälestustel põhinev uus eestikeelne raamat «Tema peab kasvama, mina kahanema» on olnud oodatud teos nii ajaloohuvilisest paidelase kui ka kirjandushuvilise raamaturiiulil. Raamatut andis oodata ligi viis aastat. Detsembris ilmavalgust näinud doktor Carl Hermann Hesse (1802–1896) mälestusteraamatu andis välja Loomingu Raamatukogu ja huvi ilmunud teose vastu on olnud suur. Arvestatav hulk ligi tuhandesest tiraažist on müüdud ja Wittensteini tegevusmuuseumis olnud esitlusele oli tulnud majatäis rahvast, nii Tallinnast kui ka Tartust.