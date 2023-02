Järvamaad läbiv rongiliin naudib sadade tuhandete reisijate toestust

Elroni üheks oluliseks väärtuseks on turvalisus. „Keskendume maksimaalse ohutuse tagamisele, et nii rongireisijad kui ka teised liiklejad jõuaksid alati soovitud sihtpunkti. Eelmisel aastal oli ainuüksi raudteel ligi 80 nappi pääsemist, mis tähendab, et kõik need inimesed võivad pidada enda teist sünnipäeva,“ nentis Lauri Betlem. Elronis on kolm spetsiaalse koolituse läbinud ohutussaadikut, kes külastavad koole ja lasteaedasid üle Eesti. 2022. aastal jõudsid nad raudteealaseid ohutussõnumeid viia tervelt 1000 lapseni.