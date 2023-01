Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Aastakümneid on iga uue aasta algul tulnud tunnistada, et Järvamaal elab inimesi varasemast vähem. Rahvastiku vähenemine on olnud jõuline ja püsiv. Veel 2003. aastal elas maakonnas natuke üle 40 000 inimese. 2010. aastal kukkus elanike arv alla 35 000 inimese piiri ja kaks aastat tagasi elas maakonnas juba vähem kui 30 000 inimest. Rahvastikuregistri andmeil elab tänavu 1. jaanuaril aastatagusega võrreldes Järvamaal 214 inimest rohkem. Paide linnapea Kulno Klein, Järva vallavanem Toomas Tammik ja Türi vallavanem Kati Nõlvak ütlesid nagu ühest suust, et maakonna elanike arvu on suurendanud Ukraina sõja­põgenikud.

* Eeslmise aasta jaanuari esimestel päevadel algas Järva vallas asuvas Eistvere aiandis kohe suur külvitöö – turbamulda pisteti 3000 kurgiseemet. Selle uudise võtsid aiandi toodangu suured austajad rõõmuga vastu, sest kes siis varakevadel kodumaist kurki võileivale viilutada ei tahaks. Tänavu tuleb tarbijatel kurgisaaki oodata veidi kauem. Selle peapõhjus on energiahinna tõus, mistõttu lükkub aiandis külviaeg ligi kuu hilisemaks. «Pole veel töödega alustanud, lükkame jaanuari lõppu,» ütles Eistveres kurgikasvatusega tegelev Kuido Paimla. Külvitööde edasilükkamise põhjus pole laiskus ega tööjõu puudus, vaid see, et ühtmoodi valmistab nii suurtele kui väiksematele ettevõtjatele peavalu energiahinna tõus.

* Haridusministeerium teeb koolidele kohustuslikuks pakkuda teise võõrkeele valikut vähemalt kahe keele vahel, soovides vähendada vene keele domineerimist B-võõrkeelena. Kui valitsus uuendatud õppekavad heaks kiidab, hakkavad muudatused kehtima järgmisest õppeaastast. Järvamaal on nii neid koole, kus praegugi on võimalik valida, kui ka neid, kus nõude täitmine võib osutuda keeruliseks. Üks põhjus, miks praegu valikuid ei ole ja teise võõrkeelena õpetatakse vene keelt, on eriti väiksemates koolides õpilaste vähesus ja õpetajate nappus. Samas on huvi vene keele vastu tihti suurem kui saksa keele vastu, mida on tavapäraselt peamiselt alternatiivina pakutud.

* Järvamaa keskraamatukogu töötajad on kokku pannud tabeli lugejate lemmikraamatutest, mis koosneb 50st enim laenutatud teosest. Kõige loetumaks raamatuks osutus Delia Owensi romaan «Kus laulavad langustid», mis oli keskraamatukogus menukaim ka aasta varem. Ka Järvamaa suuruselt teises, Türi raamatukogus, on romaan «Kus laulavad langustid» olnud loetuimate raamatute tipus juba mitu aastat. Üle-eelmisel aastal osutus see lugejate lemmikuks ka rahvaraamatukogude laenutuste kokkuvõttes üle Eesti.