Liikumisaasta meelitas lavale kogu koolipere

Hammerbecki põhikooli huvijuht Helen Trug ütles, et koolis on tavaks saanud, et kavaga astuvad üles kõik kooli tavaklassid. "Ja kui õpilased on pingutanud ja kooli kõrvalt võimlemiskavad selgeks õppinud, ei saa neile alla jääda ka õpetajad. Nemadki esitasid oma kava," lausus ta.