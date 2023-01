21. märts Paide linnas Nurmsi külas. Kell on saanud 18.57, kui väriseva häälega inimene valib hädaabinumbri 112 ja teatab elumaja põlengust.

Teade liigub kibekiiresti vajalikke kanaleid pidi ja juba on päästjad vilkurite sähvides teele asunud. Mehed jõuavad kohale, näevad, et ühekorruseline hoone on lausleekides, ja asuvad kohe kustutama. Kuniks leiavad selle, mida ühelgi põlengul keegi leida ei taha – surnukeha. Seejärel teise. Mõlemad olid eakad inimesed.