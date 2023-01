Ees ootab Otepääs talveralli

Eestlastele on see ettevalmistuseks 9.-12. veebruarini sõidetavaks Rootsi MM-ralliks. 2019. aasta maailmameistrid osalesid Otepää talverallil ka 2021. aastal, kui valmistusid Arctic ralliks. Eestlased olid toona võidukad nii koduteedel, kui kaks nädalat hiljem Soomes sõidetud MM-rallil.

„Iga päevaga lähevad Otepää ümbruse teeolud aina talvisemaks ja ka hetkel sajab lund. Teepõhjad on ilusti külmunud ja loodame korraliku talverallit. Otepää talveralli korraldusmeeskonnal on väga hea meel, et Ott ja Martin on otsustanud Rootsi MM-ralliks valmistuda just Otepää teedel ja toovad Eesti rallisõprade ette M-Sport meeskonna poolt ettevalmistatud Ford Puma Rally1 auto,“ sõnas Otepää talveralli võistluste juht Marko Koosa.