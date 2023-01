Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa aasta teo valimine oli tänavu nagu põnev spordivõistlus. Eelmisel aastal tormas Paide gümnaasiumi hoone esimesel päeval teistest ette ja kogus lõpuks ligi pooled hääled, aga tänavu rebis selle tiitli pärast viis kandidaati­.

* Paide linnavalitsus otsib uut, ajutist peremeest oma perekodu majale Laial tänaval. Vastus küsimusele, miks Paidel endal seda vanemliku hoolitsuseta lastele mõeldud hoonet tarvis ei ole, on lihtne: seda vajavaid lapsi Paide linnas praegu ei ole. Maja antakse kasutada tasuta ning uus tulija peab osutama sama teenust, mida on tehtud siiani. Kui huvilisi ei ilmu, jääb perekoduteenust Järvamaal osutama üksnes Koeru perekodu.

* Järva vallavolikogu otsustas detsembri istungil sotsiaalministeeriumi ettepanekul SA Koeru Hooldekeskus tegevuse ja vara üle võtta. Paide linnavolinikud kaaluvad sama otsuse tegemist 3. veebruaril. Linnavolikogu viimasel istungil tutvustas Paide linnapea Kulno Klein Koeru hooldekeskuse seisu ja tulevikuväljavaateid. Ta meenutas, et sotsiaalministeerium on soovinud asutajaliikmena sihtasutuse opereerimise lõpetada ning anda kogu tegevus ja varad üle Järvamaa omavalitsustele. Teema on olnud aktuaalne juba aastaid, kuid seni pole jõutud kindlate sammudeni.

* Kõiksuguse krimistatistika järgi on Järvamaa üks Mandri-Eesti turvalisimaid maakondi. Turvaline on siis ka tagaotsitavate poolest, sest karistuse kandmisest hoiduvaid tegelasi ülemäära palju ei ole. Mõni siiski. Selles loos saamegi nendega tuttavaks.

* Esimese kodu ostjad on Järvamaal raskete valikute ees: hinnad on viimastel aastatel paisunud kui pärmi peal, kuid valik, isegi suure raha eest, on ootamatult kesine. Kas soetatav kinnisvara väljasurevas maakonnas ka oma hinda säilitab, seda ei oska keegi öelda.

* Aasta puu tiitli on pälvinud üks Eesti tavalisemaid metsapuid harilik mänd (Pinus sylvestris). Järvamaal pole looduskaitsealuseid või eriliselt pilkupüüdvaid mände kuigi palju. Seda tähelepanuväärsemad on need vähesedki, mis siin ilutsevad.