Just selles Järva valla külas kasvas elanike arv aastaga ligi veerandsaja võrra

Kui 2022. aasta 1. jaanuaril elas Järva vallas rahvastikuregistri andmetel 8812 inimest, siis 2023. aasta 1. jaanuaril 8868. See tähendab, et aasta jooksul on rahvaarv kasvanud 56 inimese võrra. Järva valla leht vahendab, et kõige rohkem on suurenenud elanike arv Ahula külas, kuhu on aastaga juurde tulnud 24 inimest.