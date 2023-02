Ettevõtetesse on oodata külalisi

Seetõttu on SA Järvamaa ettevõtlussuuna töötajad võtnud ette, veebruarist aprillini, külastada Järvamaa ettevõtteid. Külastuse eesmärgiks on tutvuda ettevõtete elu-oluga kohapeal, mitte lähtuda kuivadest statistilistest andmetest. Tänane majanduse hetkeseis on põhjustanud olukorra, kus ettevõtte tööshoidmine nõuab suurt pingutust ja arendustegevusele sageli ei jää aega või ei mõelda sellele üldse. Loodame, et kohapealsete vestluste käigus, leiab nii mõnigi probleem lahenduse ja idee teostuse.