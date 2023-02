Röa küla kinnistuomanikud soovivad liituda Paide veevärgiga, kuid asjaajamine venib

Küla elanik Janar Salomets ütles, et elamurajoonis vastu Paide linna piiri on praeguseks valminud neli pereelamut, kuid elamukrunte, mille kasutuselevõtust on arendaja huvitatud, on palju rohkem. Elamuid varustab veega arendaja kinnistutest umbkaudu 50 meetri kaugusele jäävast pumbajaamast. «Vesi küll on, aga see tuleb meile väga kallis ja selle kvaliteet on kehvavõitu,» sõnas Salomets.