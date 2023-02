Türi vallas kallineb jäätmevedu veerandi jagu

Riigihanke korraldamist nõuab seadus. Praeguse vedajaga, kes võitis 2020. aastal riigihanke, lõpeb Türi vallavalitsusel kolmeks aastaks sõlmitud leping 28. veebruaril. Juba jaanuari keskpaigas, kui vallavalitsuse jäätmeveo teemat põhjalikult istungil arutas, oli selge, et 28. veebruariks ei jõua hanget läbi viia ja võitjat välja kuulutada. Selleks et teenuse osutamine ei katkeks, sõlmis vallavalitsus kokkulepe senise vedajaga jäätmeveo jätkamiseks.

Türi abivallavanem Elar Niglas ütles, et käimas on hanke dokumentide ettevalmistus. «Ettevalmistuse käigus selgus, et tarvis on muuta ka jäätmehoolduseeskirja ja see töö praegu käib,» lausus ta. «Muudatused lähevad volikogu märtsi istungile kinnitada ja pärast seda on võimalik hange välja kuulutada.»