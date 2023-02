Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Ligi sada aastat Järva tarbijate ühistu ja selle eelkäijate valduses olnud maja Paide keskväljaku ääres vahetas hiljuti omanikku. Uus, esialgu anonüümsust soovinud omanik märkis, et hoone tegevusvaldkond on edaspidi senisest erinev, kuid see jääb kindlasti linlastele avalikult kasutada.

* «Peaksime saama rohkem aru, et me ei ole vaene ja kannatusi täis maakond. Vastupidi, me oleme unistuste maakond, kus kõik on võimalik,» ütleb Parempoolsete nimekirjas Järva- ja Viljandimaalt riigikokku pürgiv haridustöötaja ja kodanikuaktivist, äsja presidendilt teenetemärgi pälvinud Aili Avi. Kuigi erakondade valimiseelsed reitingud teevad puust ja punaselt selgeks, et Parempoolsetel riigikokku asja ei ole, siis Avi ütlust mööda on nad tegelikult juba võitnud. «Jah, eks inimesed taha erakonda valides olla ikka võitjate poolel, kuid ka meil on võit juba taskus: lõime ju mõttekaaslastega uue erakonna,» lausub ta.