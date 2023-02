Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi valla Ale talu peremees Koit Teder püüdis eelmisel reedel Peipsi järvest oma elu suurima kala. See oli meetripikkune haug, mis kaalus 6,925 kilogrammi. Kala oli sedavõrd suur, et seda kümnesentimeetrise diameetriga jääaugust kätte saada oli tõeline katsumus.

* Laupäeval Türi kultuurikeskuses olnud pastakakogujate 20. kokkutulekul käis üle paarikümne huvilise. Oma erilisi kogusid näitas viis kollektsionääri. Kokkutulekut korraldanud Maire Pettai ütles, et nad lasevad ka igaks kokkutulekuks kirjadega värvilisi pastakaid teha, et neid siis osalejaile jagada. «Ikkagi mälestus ja hea meelde tuletada, kus ja millal kokku saadi­,» lisas ta.

* Kui kümme aastat Türi valda juhtinud Pipi-Liis Siemann 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel 406 häält korjas ning seetõttu enam vallavanema kohta püüda ei saanud, vaid taandus volikogu liikmeks ja siirdus tööle Koeru hooldekeskusse, oli küllalt neid, kes arvasid, et ega temasugune kaua pelgalt volikogu liikme kohaga lepi. Nad ei eksinud. Kui 2021. aasta viimasel päeval tuli avalikuks, et Pipi-Liis Siemann on otsustanud oma kauasest koduparteist Isamaast lahkuda, ja kui loetud kuud hiljem tuli avalikuks, et ta liitub Reformierakonnaga, teadsid paljud jälle öelda: nüüd on riigikokku minek! Nad ei eksinud jälle. Saagem tuttavaks: riigikogu liikme kandidaat Järva- ja Viljandimaal Pipi-Liis Siemann.