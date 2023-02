Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Aravete lasteaia kasvandikud said eelmisel nädalal siirast rõõmu tunda majja saabunud jäätisemasinate üle. Ei, keegi ei toonud neid oma kodust ega rentinud, vaid tegemist on lasteaia päris oma jäätisemasinatega, millega võeti suurem jäätisetegu esimest korda ette just tervisenädalat tähistades.

* Kes on ja millega tegelevad Järva- ja Viljandimaalt riigikokku kandideerivad inimesed ning mida nimekirjad rahvaesindajateks pürgijate kohta räägivad? Võrreldes 2019. aasta valimistega on nimekirjad oluliselt muutunud, vahetunud on rohkem kui pooled kandidaadid. Kõige püsivamalt on jätkanud Reformierakond, kõige suurema verevahetuse on läbi teinud Eesti 200 ja Isamaa, kelle nimekirjades on võrreldes nelja aasta taguse ajaga samad ainult kaks kandidaati üheksast.