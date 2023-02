Oled näinud? Politsei otsib 29aastast Martinit

Laupäeva, 18. veebruari õhtul teatasid murelikud lähedased häirekeskusele, et alates reede, 17. veebruari õhtupoolikust ei ole nad ühendust saanud 29aastase Martiniga. Lähedastel ei ole infot, kuhu Martin oma elukohast Lääne-Nigula vallast Paliverest minna võis. Mehe telefon on välja lülitatud. Teada on, et kõrvalise abita võib mehe elu ohtu sattuda.