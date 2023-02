Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval andis president Alar Karis Viimsi Artiumis olnud üritusel «Eesti tänab» kätte riiklikud teenetemärgid inimestele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks. Järvalastest pälvisid presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi ettevõtja ja kohaliku elu edendaja Veiko Veskimägi ning Valgetähe V klassi teenetemärgi kohaliku elu edendaja Aili Avi. Aili Avi ütles naerdes, et maainimesele kohaselt oli ta tähtsal vastuvõtul koos poja Mats Arturiga kohal esimeste seas, kui külalistele alles vaipa lahti rulliti. See polnud aga tal sel päeval ainus kord mööda punast vaipa kõndida, sest kui Avi õhtul teenetemärgiga koju jõudis, oli abikaasa toas oleva vaiba õue ukse ette viinud.

* Sel nädalal tähistatava Eesti Vabariigi 105. aastapäeva eel pühendatakse tavapärasest rohkem tähelepanu nii rahvusvärvidele, rahvussümboolikale kui ka rahvarõivastele. Sellel puhul on ka Tallinna vanalinnas asuva Kaarmanni käsitöökaupluse traditsiooniline aknanäitus veebruaris pühendatud kihelkondade rahvarõivastele. Aknal seisvad mannekeenid on saanud selga Eesti kihelkondade rõivakomplektid. Kui ühel aknal on esitletud Rakvere kihelkonna naise ja lapse rõivakomplekti, siis teisel aknal kannab mannekeen värvikirevat Muhu kihelkonna naise rõivakomplekti. Talle pakub seltsi teine mannekeen, kel on üll Türi kihelkonna naise rõivad.