Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Vahetult pärast riigikogu valimisi järgmisel neljapäeval koguneb Türi vallavolikogu, et teiste päevakorrapunktide seas hääletada vallavanem Kati Nõlvakule ja vallavolikogu esimehele Andrus Eensoole esitatud umbusaldusavaldust. Suure tõenäosusega läheb umbusaldus seekord läbi ja tähendab senise koalitsiooni kokkukukkumist. Pärast 2021. aasta sügisel olnud kohalike omavalitsuste valimisi opositsiooni langenud valimisliidu Koduvald Türi liider Pipi-Liis Siemann oli optimistlik ja ütles, et juba enne neljapäevast istungit on uus võimuliit loodud ja koalitsioonileping alla kirjutatud. «Rõhutan, et see on minu arvamus. Kindlat kokkulepet veel pole,» lisas ta.

* Tartumaal tegutsev osaühing Contriber Research Center kavatseb osta Norra mõisa kinnistu, mis on seisnud paarkümmend aastat kasutuseta ja mida aja jooksul on püütud korduvalt müüa. Ettevõte, mis tegeleb põhiliselt infotehnoloogiaga, kuulub OÜ Contriber Ventures gruppi, mis on enesearengu- ja ettevõtluskoolitusi korraldavate ning iduettevõtte investeeringuid tegevate ettevõtete grupp, näeb Norra mõisas eelkõige kui võimalusterohket paika, kus korraldada koolitusi.

* Kui Paide keskväljaku ruumieksperimendi PaideWay vabatahtlikud eelmisel suvel pärast arvamusfestivali mööbli kokku korjasid, oli linnavalitsuse seisukoht, et suvist avatud linnaruumi aktsiooni keskväljakul tuleb jätkata. Seda ka hoolimata eksperimenti korraldava mittetulundusühingu Uus Ruum signaalist ettevõtmist järgmisel suvel mitte eest vedada, kui linn raha juurde ei leia. Ruumieksperimendi korraldus on ulatuslik ettevõtmine, mis vajab raha rohkem, kui linnavalitsus suudab anda. Paide linnapea Kulno Klein ütles, et ruumieksperiment oleks tulnud juhul, kui korraldusmeeskond oleks jätkanud. «Jätkamise tingimus oli, et linn suurendab toetust sada protsenti. Praegustes tingimustes pole see kahjuks võimalik. Linnavalitsusel endal puudub võimekus ruumieksperimenti korraldada,» selgitas Klein.

* 20. märtsil algab kevad ja jälle saab Türi endale õiguse kanda kevadpealinna tiitlit. Seda, milliseks kujuneb kevadürituste kava ja kas traditsiooniliste ettevõtmiste kõrvale mahub ka midagi uut ja üllatavat, on kevadpealinna toimkond oma koosistumistel juba arutanud.