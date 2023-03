Valimisi on maailmas korraldatud peaaegu sama kaua, kui riigivõimu üldse on ajaloos tuntud. Häältesaagi suurusest on sõltunud, kes saab valitsejaks, kes on väärt rahvaesindaja tiitlit või seegi, kuidas üldse riiki valitsema peaks. Pikk ajalugu on aga ka korrumpeerunud võimul ning häälte väljapetmiseks on sohki tehtud juba ajast, mil valimisi peeti esimest korda.