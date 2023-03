Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Juulis etendub Anton Hansen Tammsaare muuseumis Vargamäel Piibe teatri lavastus «Issanda teener», mis on eluline draama pöördelisest ja skandaalsest aastast legendaarse pastori Vello Salumi elus koos elava muusika ja lauludega. Suures osas on ajaloolistel faktidel põhineva näidendi sündmused leidnud aset Järva-Madisel­.

* «Näe, Türi omad!» saavad pealtvaatajad rõõmsalt hõisata, kui näeb laulupeorongkäigus lauljate või tantsumurul tantsijate seljas tuttavaid siniste tikanditega kirjatud, litrite ja niplispitsiga kaunistatud käiseid ning sinise tooniga triibuseelikuid. Neid teavad ju paljud järvalased. Ehk ka kaugema kandi rahvas. Mida aga väga paljud ei tea, on see, et pea sada aastat on meile valetatud. Sest need tuttavad sinise lilltikandiga käised, need polegi päris Türi käised, vaid rohkem nagu Jõhvi omad, kui parafraseerida üht menukat eestimaist komöödiafilmi.