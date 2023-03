Möödunud nädalal tuvastati Järvamaal 12 koroonaviiruse juhtumit: esmaspäeval üks, teisipäeval kuus, kolmapäeval kaks, neljapäeval kaks ja laupäeval üks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 100,6. Mookondade võrdluses on see kõige väiksem.