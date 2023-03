Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Rahandusministeeriumis välja töötatud seitsmest näitajast koosnev finantsvõimekuse indeks näitab, et Järva vald on finantsvõimekuselt Eestis tagantpoolt kolmas. Hullem on olukord üksnes Rõuge vallas ja Loksa linnas.

* Perekond Säde saabus Järva vallas Koigi külas asuva valimisjaoskonna juurde juba viis minutit enne kella üheksat, kui majahoidja pühkis välistrepilt harjaga viimaseid lumeräitsakaid ja puistas sinna graniitliiva, et valimised oleksid igas mõttes turvalised. Säded ütlesid, et käivad alati valimas hommikul vara, sest siis on ülejäänud päev teiste toimetuste tarvis. «E-hääletamist me ei usalda, selle ümber on palju segadust,» sõnas poeg Madis Säde.