Kohus tühistas kuivendusprojekti ehitusloa, kuna see võib kahjustada Koitjärve raba

Kohus leidis, et projekti mõjude vähendamiseks kavandati leevendavaid meetmeid ning see viitab keskkonnamõju olulisusele. Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kuulub Euroopa Liidu Natura võrgustikku, seega oleks pidanud kuivendusega kaasnevad mõjud välja selgitama üksikasjaliku Natura hindamise käigus.

Keerberg lisas, et asjakohase Natura hindamise asemel koostatakse üldjuhul ökoloogilisi mõjusid pinnapealselt käsitlevad eelhinnangud, milles leitakse, et kuivendussüsteemide rekonstrueerimisega mingit mõju ei kaasne. Tulemuseks on loodusväärtuste seisundi halvenemine.